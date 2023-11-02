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Росія накопичує сили для ударів по українській енергетиці взимку, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія накопичує озброєння, щоб бити по українській енергоінфраструктурі взимку.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов заявив, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Противник останні часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура", - заявив Данілов.

При цьому, він зазначив, що Україна обов'язково пройде це - держава та компанії, відповідальні за ситуацію, роблять усе можливе для цього.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "шахеди".

В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

При цьому, в Повітряних силах ЗСУ попередили, що РФ може використати рекордну кількість ударних дронів восени та взимку.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

 

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РНБОенергетикиОлексій ДаніловВійна Росії проти України