Осень и зима станут рекордными по количеству "шахедов", которые применит РФ, - Игнат

Эта осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые Россия применит против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень/зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед", - сказал он.

Игнат напомнил, что только за прошлый месяц Россия применила против Украины более 500 беспилотников.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул спикер.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блэкаутам - в материале РБК-Украина.

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