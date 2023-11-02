ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия накапливает силы для ударов по украинской энергетике зимой, - Данилов

Четверг 02 ноября 2023 23:50
UA EN RU
Россия накапливает силы для ударов по украинской энергетике зимой, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия накапливает вооружение, чтобы бить по украинской энергоинфраструктуре зимой.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что Украина обязательно пройдет это - государство и компании, ответственные за ситуацию, делают все возможное для этого.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "шахеды".

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили, что РФ может использовать рекордное количество ударных дронов осенью и зимой.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам – в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО енергетики Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше