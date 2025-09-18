Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела санкции против "теневого флота"
Австралия решила снизить предельную цену на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель. Также правительство страны ввело санкции против еще 95 судов "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства и МИД Австралии.
"Меры по снижению предельной цены на нефть с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов приведут к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и помогут лишить российскую военную экономику доходов от нефти", - написали в министерстве.
Сообщается, что страна принимает эти меры вместе с Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Также она сохраняет полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Кроме того, Австралия вводит целевые санкции против еще 95 судов российского "теневого флота". В целом правительство страны уже узаконило ограничения против более 150 судов с июня 2025 года.
В Украине уже отреагировали на такое решение Австралии. Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил правительство страны и свою коллегу Пенни Вонг за решительную поддержку Украины и соблюдение международного права.
"Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать глобальный мир. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности", - сообщил глава МИД в соцсети Х.
Санкции против России
Напомним, в ЕС уже готовы представить 19-й пакет санкций против РФ. Согласно новым ограничениям, под удар должны попасть энергетические компании агрессора, банки, криптобиржи и "теневой флот" РФ.
Что касается США, Вашингтон пока не торопится объявлять санкции против РФ. СМИ заподозрили, что глава Белого дома Дональд Трамп умышленно установил для ЕС "нереальные требования", чтобы избежать санкций против Москвы.