Россия может "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в Twitter .

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск.

Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - отметил он.