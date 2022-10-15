RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Фото: основатель SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в Twitter.

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск.

Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

Тем временем в Минцифры Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжают работать, несмотря на заявления Маска.

Что известно о новом скандале, связанном с Маском, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскВойна в Украине