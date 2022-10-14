Маск не хочет финансировать Starlink в Украине. Что происходит и каковы причины

Американский миллиардер Илон Маск, который поддерживал Украину в ходе полномасштабного российского вторжения, отличился рядом неоднозначных заявлений. В начале октября он фактически призвал сдать оккупированные территории, а сегодня дал понять, что больше не хочет финансировать Starlink для нашей страны.

РБК-Украина собрало все, что известно о новом скандале, связанном с Маском.

SpaceX не хочет платить за Starlink в Украине

По данным CNN, компания SpaceX еще в прошлом месяце предупредила Министерство обороны США о том, что больше не может финансировать спутниковую связь и интернет Starlink в Украине.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в соответствующем письме.

Также в нем содержится просьба к Пентагону взять на себя расходы, которые до конца года составят более 120 млн долларов, а в течение 2023 - еще около 400 млн. Отметим, в настоящее время в Украине работает порядка 20 000 терминалов. Эта помощь обошлась SpaceX в 80 млн долларов, а совокупные расходы до конца года превысят отметку в 100 млн.

Кроме того, в распоряжении CNN есть запрос на имя Маска от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на еще почти 8 000 терминалов Starlink. Издание отмечает, что украинская сторона при минимальных своих затратах получила оборудование и услуги связи на миллионы долларов.

За Starlink платил не только Маск

Из открытых источников известно, что большую часть из 20 000 терминалов оплатили правительства таких стран как США, Великобритания и Польша. Последняя, например, только вчера передала партию из 150 комплектов.

Как пишет CNN, возможно, по этой причине просьба взять на себя расходы разозлила руководство Пентагона. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что SpaceX имеет "наглость выглядеть героями" и выставлять счета на десятки миллионов долларов.

Что говорит миллиардер

Из-за того, что на новость бурно отреагировал англоязычный сегмент Twitter, Илону Маску пришлось лично объясняться.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может финансировать нынешнюю систему в течение неопределенного срока и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", - написал он в комментарии под одним из постов в Twitter.

По его словам, Starlink продолжает терять деньги и проекту сложно избежать банкротство. Журналист Джейсон Джей Смарт подметил, что компания Маска заявила о невозможности предоставлять бесплатные услуги Украине после того, как посол в Германии Андрей Мельник в грубой форме посоветовал миллиардеру "отвалить" со своими так называемыми "мирными планами".

"Мы просто выполняем его рекомендации", - отметился американский миллиардер в комментариях к этому посту.

Правда, это нельзя принимать за причину возможного отказа оплачивать работу Starlink в Украине, поскольку письмо SpaceX Пентагону датируется сентябрем.

Проблемы Starlink в Украине

Интернет-терминалы Starlink стали жизненно важным источником связи для Вооруженных сил Украины. Фактически они позволяют эффективно воевать, даже когда из строя выведены интернет-сети и мобильная связь. Но недавно появилась информация о серьезных сбоях на линии фронта.

Фото: по данным FT, украинские военные сталкиваются со сбоями в работе Starlink (starlink.com)

По данным Financial Times, проблема заключается в ограничениях геолокации. Дело в том, что компания-производитель пытается предотвратить попадание терминалов и использование спутниковой связи российскими войсками, поэтому она не работает на только что освобожденных территориях.

Маск отреагировал на публикацию заявлением о том, что происходящее на поле боя является секретной информацией, и текст FT не выдерживает критики.

Чем до этого "отличился" Маск

Еще буквально до начала октября к Маску не было вопросов с точки зрения поддержки Украины в отражении полномасштабной российской агрессии. Но в первых числах месяца он предложил голосование по "мирному плану" из четырех пунктов:

повторные "референдумы" на оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа;

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева");

водоснабжение в Крым должно быть обеспечено;

Украина останется нейтральной.

Естественно, это предложение вызвало резонанс не только среди пользователей Twitter.

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли - якобы чтобы не затрагивать обиженное эго Путина или спасти Украину от страданий - не должны прикрывать словом "мир" слова "пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", - ответил ему министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Резонанс дошел до Белого дома и пресс-секретарю Карин Жан-Пьер пришлось оправдываться, поскольку администрация президента США Джо Байдена не поддерживает идеи Маска.

Миллиардер, вероятно, хотел прояснить позицию, запустив еще одно голосование в Twitter. На этот раз со скользкой формулировкой о том, должна ли воля жителей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма учитываться в том, частью какой страны они хотят быть.

Он также написал, что победа Украины в войне якобы "маловероятна", поскольку Россия может начать полную мобилизацию. Дошло до того, некоторые СМИ писали о том, что якобы Маск до публикации скандальных твитов разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так что будет со связью

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что даже без поддержки Илона Маска будет найден способ для того, чтобы продолжить работу Starlink. Он также напомнил, что миллиардер помог украинской стороне выстоять в наиболее критические моменты войны.

А репортер Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сабрину Сингх сообщил, что в настоящее время Министерство обороны США на постоянной связи по поводу работы систем Starlink. Впрочем, если вопрос зайдет в тупик, то можно обойтись и без SpaceX.

"Конечно, существуют и другие операторы спутниковой связи. Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", - добавила Сингх.

Под конец дня успокоить украинцев решил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров. В частности, он заверил, что несмотря на последние новости и скандальные заявления, "терминалы Starlink работали, работают и будут работать".