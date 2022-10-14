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В Минцифры сделали заявление о работе Starlink в Украине

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Пятница 14 октября 2022 20:07
В Минцифры сделали заявление о работе Starlink в Украине Фото: В Минцифри сделали заявление о работе Starlink в Украине (starlink com)
Автор: Дмитрий Браславский

Терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать", – заявил Федоров.

Федоров призвал украинцев не беспокоиться по этому поводу. Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина найдет способ, как продолжить работу терминалов Starlink в стране на фоне информации об отказе SpaceX от финансирования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Уже сегодня основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины .

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