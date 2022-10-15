Росія може "вбити" супутниковий зв'язок Starlink в Україні, - Маск

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter .

"Велика різниця між зв'язком світу і зв'язком фронту. Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - решта мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси на оборону. Але навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти", - написав Маск.

Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими", - зазначив він.