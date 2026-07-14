Россия может напасть на НАТО в 2027-2029 годах, Варшава идет по ложному пути, - Тарасюк
Под аккомпанемент российской агрессии и реальных угроз нападения РФ на страны НАТО, Украина и Польша не вправе портить двусторонние отношения.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил дипломат, дважды министр иностранных дел Борис Тарасюк.
По его словам, аналитики и прогнозы все чаще указывают на то, что уже в 2027-2029 годах Россия может осуществить масштабную агрессию против одной или нескольких стран Североатлантического альянса.
На фоне этой глобальной опасности дипломат считает недопустимыми попытки польских политиков спекулировать на исторических вопросах.
"Я считаю, что польская сторона пошла по ложному пути. Когда в 2016 году польский Сейм принял резолюцию, которая приравнивала Волынскую трагедию к геноциду, это была абсолютно несправедливая оценка. Тогда я, как председатель комитета межпарламентских связей с Республикой Польша, в знак протеста сложил полномочия", - сказал Тарасюк.
Экс-министр констатировал, что сегодня история, к сожалению, повторяется, а антиукраинские лозунги снова используются во внутренней политике соседей. Дипломат призвал элиты обоих государств осознать историческую ответственность.
"Политики с обеих сторон должны прекратить обвинять друг друга и сконцентрировать внимание на геополитических вызовах. А такими вызовами является российская агрессия и опасность того, что она может распространиться за пределы Украины", - подчеркнул Тарасюк.
"Конфликт" Украины и Польши
Напомним, в мае по решению президента Украины Владимира Зеленского одно из подразделений Сил специальных операций ВСУ получило почетное наименование "имени Героев УПА". Это вызвало возмущение у поляков. После этого президент Польши Кароль Навроцкий решил забрать у Зеленского орден Белого Орла.
В ответ на такие действия польской стороны в Украине прошла волна отказа от ордена – экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Сам же Зеленский направил свой орден в Польшу "Новой почтой".
Впрочем, недавно на саммите НАТО в Анкаре Зеленский и Навроцкий впервые встретились после скандала. Пока деталей встречи в публичном пространстве нет.
Подробнее о скандале читайте в отдельном материале РБК-Украина.