Росія може напасти на НАТО у 2027-2029 роках, Варшава йде хибним шляхом, - Тарасюк

Під акомпанемент російської агресії та реальних загроз нападу РФ на країни НАТО, Україна та Польща не мають права псувати двосторонні відносини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив дипломат, двічі міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.

За його словами, аналітики та прогнози дедалі частіше вказують на те, що вже у 2027-2029 роках Росія може здійснити масштабну агресію проти однієї або кількох країн Північно-атлантичного альянсу.

На тлі цієї глобальної небезпеки дипломат вважає неприпустимими спроби польських політиків спекулювати на історичних питаннях.

"Я вважаю, що польська сторона пішла хибним шляхом. Коли у 2016 році польський Сейм ухвалив резолюцію, яка прирівнювала Волинську трагедію до геноциду, це була абсолютно несправедлива оцінка. Тоді я, як голова комітету міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, на знак протесту склав повноваження", - згадує Тарасюк.

Екс-міністр констатував, що сьогодні історія, на жаль, повторюється, а антиукраїнські гасла знову використовуються у внутрішній політиці сусідів. Дипломат закликав еліти обох держав усвідомити історичну відповідальність.

"Політики з обох боків повинні припинити звинувачення один одного і сконцентрувати увагу на геополітичних викликах. А такими викликами є російська агресія та небезпека того, що вона може поширитися за межі України", - наголосив Тарасюк.