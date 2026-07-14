Росія може напасти на НАТО у 2027-2029 роках, Варшава йде хибним шляхом, - Тарасюк
Під акомпанемент російської агресії та реальних загроз нападу РФ на країни НАТО, Україна та Польща не мають права псувати двосторонні відносини.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив дипломат, двічі міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
За його словами, аналітики та прогнози дедалі частіше вказують на те, що вже у 2027-2029 роках Росія може здійснити масштабну агресію проти однієї або кількох країн Північно-атлантичного альянсу.
На тлі цієї глобальної небезпеки дипломат вважає неприпустимими спроби польських політиків спекулювати на історичних питаннях.
"Я вважаю, що польська сторона пішла хибним шляхом. Коли у 2016 році польський Сейм ухвалив резолюцію, яка прирівнювала Волинську трагедію до геноциду, це була абсолютно несправедлива оцінка. Тоді я, як голова комітету міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, на знак протесту склав повноваження", - згадує Тарасюк.
Екс-міністр констатував, що сьогодні історія, на жаль, повторюється, а антиукраїнські гасла знову використовуються у внутрішній політиці сусідів. Дипломат закликав еліти обох держав усвідомити історичну відповідальність.
"Політики з обох боків повинні припинити звинувачення один одного і сконцентрувати увагу на геополітичних викликах. А такими викликами є російська агресія та небезпека того, що вона може поширитися за межі України", - наголосив Тарасюк.
"Конфлікт" України та Польщі
Нагадаємо, в травні за рішенням президента України Володимира Зеленського один з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав почесне найменування "імені Героїв УПА". Це визвало обурення у поляків. Після цього президент Польші Кароль Навроцький вирішив забрати у Зеленського орден Білого Орла.
У відповідь на такі дії польської сторони в Україні пройшла хвиля відмови від ордену - екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовились від своїх польських нагород. Сам же Зеленський надіслав свій орден у Польшу "Новою Поштою".
Втім нещодавно на саміті НАТО в Анкарі Зеленський та Навроцький вперше зустрілися після скандалу. Наразі деталей зустрічі у публічному просторі немає.
Детальніше про скандал читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.