ua en ru
Вт, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія може напасти на НАТО у 2027-2029 роках, Варшава йде хибним шляхом, - Тарасюк

13:08 14.07.2026 Вт
2 хв
Тарасюк вважає, що Україна та Польща мають сконцентрувати увагу на геополітичних викликах
aimg Володимир Куренной
Росія може напасти на НАТО у 2027-2029 роках, Варшава йде хибним шляхом, - Тарасюк Фото: Борис Тарасюк (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Під акомпанемент російської агресії та реальних загроз нападу РФ на країни НАТО, Україна та Польща не мають права псувати двосторонні відносини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив дипломат, двічі міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.

За його словами, аналітики та прогнози дедалі частіше вказують на те, що вже у 2027-2029 роках Росія може здійснити масштабну агресію проти однієї або кількох країн Північно-атлантичного альянсу.

На тлі цієї глобальної небезпеки дипломат вважає неприпустимими спроби польських політиків спекулювати на історичних питаннях.

"Я вважаю, що польська сторона пішла хибним шляхом. Коли у 2016 році польський Сейм ухвалив резолюцію, яка прирівнювала Волинську трагедію до геноциду, це була абсолютно несправедлива оцінка. Тоді я, як голова комітету міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, на знак протесту склав повноваження", - згадує Тарасюк.

Екс-міністр констатував, що сьогодні історія, на жаль, повторюється, а антиукраїнські гасла знову використовуються у внутрішній політиці сусідів. Дипломат закликав еліти обох держав усвідомити історичну відповідальність.

"Політики з обох боків повинні припинити звинувачення один одного і сконцентрувати увагу на геополітичних викликах. А такими викликами є російська агресія та небезпека того, що вона може поширитися за межі України", - наголосив Тарасюк.

"Конфлікт" України та Польщі

Нагадаємо, в травні за рішенням президента України Володимира Зеленського один з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав почесне найменування "імені Героїв УПА". Це визвало обурення у поляків. Після цього президент Польші Кароль Навроцький вирішив забрати у Зеленського орден Білого Орла.

У відповідь на такі дії польської сторони в Україні пройшла хвиля відмови від ордену - екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовились від своїх польських нагород. Сам же Зеленський надіслав свій орден у Польшу "Новою Поштою".

Втім нещодавно на саміті НАТО в Анкарі Зеленський та Навроцький вперше зустрілися після скандалу. Наразі деталей зустрічі у публічному просторі немає.

Детальніше про скандал читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Польща
Новини
Свириденко йде з посади: документи на звільнення вже в Раді
Свириденко йде з посади: документи на звільнення вже в Раді
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком