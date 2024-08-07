Россия могла потерять контроль над 350 квадратными км в Курской области, - СМИ

По состоянию на сегодня, 7 августа, Россия могла потерять контроль над территорией площадью до 350 кв. км в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Агентство ".

Кроме того, россияне также якобы потеряли Леонидово и Любимовку, расположенные на северо-западе, а также под угрозой потеря поселка Коренево.

По данным близкого к Минобороны телеграм-канала "Рыбак", к 18:00 Россия уже потеряла контроль над западными пригородами Суджи, а также расположенными к югу от Горналя, Гуево и Куриловку.

По данным российского СМИ, к вечеру среды общая площадь потерянных РФ территории в Курской области могли достичь 350 кв км.

Бои в Курской области

Уже вторые сутки российские оккупанты жалуются на бои в Курской области, и в частности в районе Суджи. Некоторые из РосСМИ даже заявляют, что Россия уже даже потеряла контроль над несколькими населенными пунктами.

Обо всей информации, которую известно по состоянию на сегодняшний день, можно узнать в материале - "Эффект неожиданности. Какова может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб".

Мы писали, что в Офисе президента Украины отреагировали на события в Курской области.

В то же время РБК-Украина подготовило материал, где объяснило, чем для России важна Суджа.

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