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Росія могла втратити контроль над 350 квадратними км у Курській області, - ЗМІ

Росія, Середа 07 серпня 2024 23:11
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Росія могла втратити контроль над 350 квадратними км у Курській області, - ЗМІ Фото: Росія могла втратити контроль над 350 кв. км (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 7 серпня, Росія могла втратити контроль над територією площею до 350 кв. км у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

За даними російського ЗМІ, до вечора середи загальна площа втрачених РФ території в Курській області могли досягти 350 кв км.

По даних близького до Міноборони телеграм-каналу "Рибарь", до 18:00 Росія вже втратила контроль над західними передмістями Суджі, а також розташованими на південь від Горналь, Гуєве та Курилівку.

Крім того, росіяни також нібито втратили Леонідове і Любимівку, що розташовані на північному заході, а також під загрозою втрата селища Кореневе.

Бої в Курській області

Вже другу добу російські окупанти скаржаться на бої в Курській області, і зокрема в районі Суджі. Дехто з росЗМІ навіть заявляє, що Росія вже навіть втратила контроль над кількома населеними пунктами.

Про всю інформацію, яку відомо станом на сьогодні, можна дізнатись в матеріалі - "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

Ми писали, що в Офісі президента України відреагували на події в Курській області.

Водночас РБК-Україна підготувало матеріал, де пояснило, чим для Росії важлива Суджа.

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