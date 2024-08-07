Газовая станция, электролиния от Курской АЭС и не только: чем для России важна Суджа
Второй день распространяются новости о боях в Курской области. В частности оккупанты жалуются на "попытки прорыва ВСУ" в районе Суджи.
РБК-Украина рассказывает, какие важные объекты для России есть в этом районе.
Суджанский район имеет несколько важных объектов для Российской Федерации. В частности туда относится газоизмерительная станция "Газпрома", которая обеспечивает транзит российского газа через Украину.
Заметим, что расстояние от границы с Украиной до самой станции - всего 600 метров.
Кроме того, в районе находится подстанция на 330 кВ, соединявшая Курскую АЭС с энергосистемой Украины, а с ней ветка от Курской АЭС на Белгородскую область.
В то же время на территории Суджанского района также находятся:
- железная дорога "Льгов - Белгород", которая обеспечивает потребности харьковской группировки врага.
- телебашня, где транслируется пропаганда в приграничные области Украины.
- ряд рокадных дорог, которые усиливали способность врага терроризировать украинское приграничье.
Бои в Курской области
Уже второй день россияне сообщают о боях в Курской области. Оккупанты заявляют, что военные ВСУ якобы даже успели "заняли" несколько населенных пунктов.
Более того, оккупанты сообщают, что город Суджа, который находится вблизи границы с Сумской областью, почти полностью эвакуирован.
Подробнее о том, что сегодня происходит в Судже, и как на это реагируют россияне, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на так называемый "прорыв" границы в Курской области только через сутки. Он заявил, что это "масштабная провокация" и, как всегда, обвинил во всем Украину.
РБК-Украина пообщалось с экспертом и узнало, может ли война перейти на территорию РФ.
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