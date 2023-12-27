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Путин в ярости. Россияне ищут виновных в уничтожении "Новочеркасска", - партизаны

Среда 27 декабря 2023 16:01
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Путин в ярости. Россияне ищут виновных в уничтожении "Новочеркасска", - партизаны Фото: россияне ищут виновных в уничтожении "Новочеркасска" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россияне отправили большую группу оперативников в Феодосию для поиска виновных в уничтожении десантного корабля "Новочеркасск". Диктатор Владимир Путин сейчас в ярости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ" в Telegram.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар в силовых структурах сообщили о том, что в Феодосию сегодня, 27 декабря, ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.

При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. У них проводят проверку телефонов и обыски в домах. Оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.

"Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Выдан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправление их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них", - добавляют в "АТЕШ".

Военное движение уточняет, что у россиян есть проблемы с выявлением ракет западного производства. Командиры, которые отвечают за противовоздушную оборону, скрывают эту информацию и говорят, что проблем нет.

Партизаны прогнозируют, что следствие коснется каждого военного, который может быть причастен к провальной обороне от ракет. Их, вероятно, обвинят в саботаже.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян “Новочеркасск” в Феодосии.

Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ Украиной, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.

Более детально об успешном ударе украинских военных - в материале РБК-Украина.

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