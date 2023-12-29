ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожение "Новочеркасска": названо число ликвидированных моряков РФ

Пятница 29 декабря 2023 18:54
UA EN RU
Уничтожение "Новочеркасска": названо число ликвидированных моряков РФ Фото: стало известно, сколько моряков ликвидировали ВСУ в результате удара по "Новочеркасску" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные, вероятно, ликвидировали 74 российских моряка в результате удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации Центра, активисты "Кибер сопротивления" получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасск из-за смерти 74 оккупантов.

Уничтожение &quot;Новочеркасска&quot;: названо число ликвидированных моряков РФФото: письмо Евменова (sprotyv.mod.gov.ua)

Такое письмо пришло на почту пропагандистке из телепроекта "Наши" на канале "Россия 1" Ксение Гончаровой. В письме Евменов подтверждает гибель большинства личного состава корабля, а также ранения у еще 27 оккупантов.

Релиз обнародовали большинство крымских СМИ, но позже они удалили публикацию. При этом остались скриншоты, которые подтверждают соответствующую информацию.

Фото: скриншоты публикаций в крымских СМИ (sprotyv.mod.gov.ua)

По мнению Центра сопротивления, все выглядит так, что главком ВМФ инициировал траур и рассылку без согласования со своим руководством.

Удар по "Новочеркасску"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии.

В результате удара корабль был уничтожен. Также на его борту находились беспилотники "Шахед", из-за чего взрыв был чрезвычайно мощным.

27 декабря в СМИ появилась информация о том, что среди погибших на борту "Новочеркасска" есть срочники.

Также россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Крим Феодосия Черноморский флот Война России против Украины ракетный удар
NEWS
В сети пишут о сбитом Ту-22М3 в Курской области. Возможно ли это: мнения экспертов
В сети пишут о сбитом Ту-22М3 в Курской области. Возможно ли это: мнения экспертов
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году