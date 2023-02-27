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Россия модернизирует ракеты, чтобы обходить ПВО Украины: как это работает

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 09:40
Россия модернизирует ракеты, чтобы обходить ПВО Украины: как это работает Фото: Россия модернизирует ракеты, чтобы обходить украинскую ПВО (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия начала внедрять новые детали во время производства ракет и оборудовать их специальными ловушками. Таким образом россияне пытаются обходить противовоздушную оборону Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Так, в одной из Х-101, выпущенной 10 февраля, наши военные обнаружили блок с ловушками. Когда такая ракета, в момент атаки, фиксирует радиолокационную станцию при наших зенитно-ракетных комплексах, этот блок автоматически отстреливает ложные цели - диполя. Они создают помехи для радаров.

"У ракеты есть сигнализатор, если она уловила сигнал облучающего радара - она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом ее несколько минут не видно. Дальше она пролетела и вылетела из зоны обзора радара - ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит", - объяснил эксперт.

Романенко отметил, что эта модернизация усложнила отслеживание ракет. Можно предположить, что информация о фальш-целях во время обстрела 16 февраля - это как раз результат работы блоков с ловушками.

По данным Минобороны, обновленные ракеты противник стал использовать с конца 2022 года.

Напомним, в январе Россия выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Ее сбили на подлете к Киеву.

Детально о новой стратегии России - читайте в материале РБК-Украина "Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий".

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