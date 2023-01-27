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Россияне снова запустили по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной части

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Киев, Пятница 27 января 2023 11:19
Россияне снова запустили по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной части Фото: под Киевом сбили российскую ракету Х-55 с имитатором ядерной части (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия снова выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боевой части. Ее сбили недалеко от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Оккупанты во время вчерашней атаки снова использовали ракеты Х-55 с имитатором ядерной, так называемой "специальной" боевой части. По данным издания, ракету сбили на подлете к Киеву с юго-восточного направления. Ее обломки найдены в районе Борисполя.

Россияне снова запустили по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной части

Фото: сбитая под Киевом ракета с имитатором ядерной части (defence-ua)

Это уже по меньшей мере четвертый случай, который зафиксировали в Украине. Впервые Х-55 с имитатором зафиксировали 17 ноября. Также эти ракеты были уничтожены в Хмельницкой и Львовской областях.

В Минобороны подтверждали использование Россией ракет Х-55 с имитатором. Военные объяснили, что Россия таким образом пытается отвлечь силы ПВО.

Также издание отмечает, что РФ начала маскировать свои ракеты Х-101. На корпусе россияне зачищают болгаркой серийные номера, дабы невозможно было идентифицировать дату изготовления, серийный номер или другие данные.

Эта информация позволяла оценить темпы использования ракет. Но все же специалисты смогут идентифицировать обломки ракет, потому что все внутренние узлы и агрегаты имеют свои серийные номера, а уничтожить их без полной переборки ракеты в заводских условиях довольно сложно.

Напомним, вчера россияне выпустили по Украине 55 ракет разных типов. Украинские силы ПВО сбили 47 российских ракет.

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