Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"

Россия начала использовать меньше ракет при массированных обстрелах. Но враг придумывает новые уловки, чтобы обходить ПВО. Будет ли РФ применять сирийскую тактику с бомбовыми авианалетами – ниже в материале РБК-Украина.

Москва меняет тактику ракетных обстрелов, а, возможно – и их цель. Начиная с 10 октября агрессор систематически бил по энергетических объектах Украины, чтобы создать в стране блэкаут.

Сначала каждые семь, а потом – каждые 10-14 дней Россия готовила массированную атаку, используя в среднем около 70 ракет, чтобы прорвать нашу ПВО. И какая-то часть из них – именно за счет массовости – достигала цели: подстанции, электростанции и другие объекты энергосистемы.

Противник так соблюдал интервалы, чтобы темпы разрушения опережали восстановление. Использовалось ракеты разной номенклатуры, в основном Х-101, Х-555 и "Калибры" морского базирования с Черного моря. Для количества этот набор "разбавлялся" старыми авиационными и крайне разрушительными Х-22, одной из них в январе оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре.

Чтобы усилить атаку, истощить нашу ПВО или провести доразведку с восточного побережья Азовского моря в темную пору, как правило, выпускались иранские дроны-камикадзе. Это делалось накануне готовящегося массированного ракетного обстрела или после него.

Тенденция последних 16 дней – с 10 февраля, когда было выпущено 71 ракету по энергообъектам – показывает, что противник, похоже, отходит от прежней "схемы". Параллельно в разных СМИ появилась информация о том, что Россия собирается более активно использовать авиацию. Что поменялось в российской тактике обстрелов и сможет ли Россия проводить бомбовые налеты на города, как это было в Сирии?

Что поменялось

Последний относительно массированный обстрел произошел 16 февраля, когда агрессор выпустил 36 ракет. То есть сократился интервал и количество ракет в залпе. Еще одна отличительная деталь – тогда было намного больше старых Х-22, чем во время предыдущих атак.

К тому же 10 дней назад россияне атаковали ночью, а не днем как делали ранее, когда нагрузка на энергосистему больше. Но, по данным издания, на этот раз главной целью была не энергетика, а, скорее, топливные объекты. Например, часть ударов пришлась на Кременчугский НПЗ. Следующий обстрел был всего лишь через два дня и тогда враг выпустил только четыре "Калибра". Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что одна ракета попала в военный объект, а вторая упала вблизи остановки общественного транспорта.

"Похоже, что они, возможно, поняли: создать в Украине блэкаут не удастся, а зима уже заканчивается, ракеты в дефиците, поэтому, вероятно, они будут планировать удары по другим целям", – предположил в разговоре с РБК-Украина спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ситуация с ракетами у россиян не становится лучше. По данным ГУР и Минобороны, у Москвы осталось меньше 100 высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при обстрелах – "Калибр", Х-101, Х-555. Объемы производства не успевают за той динамикой, с которой Россия расходовала их до середине февраля. Сейчас в РФ могут изготовить не более 30-40 ракет за месяц ("Калибр" и Х-101), говорит представитель военной разведки Минобороны Андрей Черняк.

Последствия ракетного обстрела 31 декабря 2022 года (фото: GettyImages)

"Окно" между выходом ракеты с конвейера и непосредственным пуском сокращается. Во время обстрела 10 февраля были использованы Х-101, произведенные в первом квартале этого года. Еще у них есть в запасах около 150 Х-22 / Х-32, которые наши средства ПВО пока не способны сбивать. У этих ракет огромная скорость полета, но ограниченная дальность: у первой – до 600 километров, у второй – до 1000. Их нельзя назвать точными и россияне не могут сейчас изготовлять новые образцы.

После того, как Россия свела к минимуму запасы ракет, на конец февраля большинство украинцев имеют круглосуточный доступ к свету и теплу. По всей стране, кроме Одессы и ее пригорода, уже почти две недели не действуют графики отключений. Разумеется, ситуация может измениться, по крайней мере потому, что весной необходимо провести плановые ремонты на энергоблоках. Но своей стратегической цели – погрузить Украину во тьму и создать средневековые условия – Путин явно не добился.

"Их основной задачей остается уничтожение энергосистемы Украины. Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетическом секторе в целом – они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", – считает Черняк. В то же время, по словам Игната, новыми мишенями врага может стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

Какие уловки появились

Одна из "новаций", которую применяли оккупанты в последние две недели – это запуск воздушных шаров – объектов диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель. Противник, скорее, применяет их как уловку для двух целей. Второстепенная функция – отвлечь внимание нашей ПВО от разведовательных БПЛА, несколько раз их уже запускали одновременно. Но основная задача этих шаров – разведка позиций украинской ПВО.

"Это небольшой воздушный шар с металлическим отражателем или фольгой. Радиолокационная станция облучает ее, сигнал отражается и воздушная цель появляется на мониторе. Ее фиксируют, сопровождают, поэтому для нас это в любом случае рассредоточено внимание. Они рассчитывают на то, что мы будем сбивать", – объяснил Игнат.

А в это время россияне хотят фиксировать место запусков наших противоракет с самолета ДРЛО А-50 из Беларуси или с моря. И каждый раз во время работы ПВО противник будет просчитывать алгоритм, где у нас находятся наши ЗРК и как они перемещаются. Зачем им это? Чтобы прокладывать маршрут для ракет во время следующих обстрелов, обходя нашу ПВО. Поэтому никакого смысла сбивать эти шары нет, если они не несут прямую угрозу, уточнил Игнат.

Противник пытается внедрять не только новые приемы, но и новые детали во время производства ракет. В одной из Х-101, выпущенной 10 февраля, наши военные обнаружили блок с ловушками. Когда ракета, пролетая над Украиной, фиксирует радиолокационную станцию при наших ЗРК, этот блок автоматически отстреливает ложные цели – диполя. И они создают помехи для радаров.

"У ракеты есть сигнализатор, если она уловила сигнал облучающего радара – она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом ее несколько минут не видно. Дальше она пролетела и вылетела из зоны обзора радара – ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит", – объяснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Представитель Минобороны демонстрирует новый блок ракет Х-101 (фото: Генеральный штаб ВСУ, Facebook)

Но эта модернизация усложнила отслеживание ракет для нашей ПВО, уточнил собеседник. Можно предположить, что информация о фальш-целях во время обстрела 16 февраля – это как раз результат работы блоков с ловушками. По данным Минобороны, обновленные ракеты противник стал использовать с конца 2022 года.

Есть ли угроза авианалетов

Две недели назад Financial Times написало, что, по их данным, Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной. Источники издания допустили, что агрессор готовит воздушную кампанию для поддержки наземного наступления. Но опасаться "сирийского сценария" с так называемыми ковровыми бомбардировками не стоит.

Россия уже пыталась применять похожую тактику в феврале и марте прошлого года, думая, что ей удалось уничтожить нашу ПВО. Тогда вражеские самолеты залетали в воздушное пространство Украины и наносили бомбовые удары по северных регионах. Но после того как российская авиация столкнулась с огромными потерями, они попросту перестали соваться на подконтрольную нам территорию. С тех пор противник выпускает по Украине ракеты самолетами стратегической авиации за сотни километров от наших границ либо же из акватории Азовского моря, которая также не попадает в радиус действия наших ЗРК.

То есть совершать такие авианалеты, как в Сирии, агрессор не сумел год назад и тем более не сможет сейчас, говорит Игнат. За это время украинская ПВО усилилась и количественно, и качественно. Если россияне вновь надумают залетать вглубь нашей страны, то их самолеты для наших комплексов будут даже более доступной целью, чем крылатые ракеты или "шахеды".

Россияне действительно накопили определенное количество своей авиации рядом с Украиной, но речь идет именно о штурмовой авиации, уточнил Черняк. По его словам, она будет задействована на самых важных направлениях, где противник пытается вести наступление.

"Они там не добились никакого стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины – у них нечем и некому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", – объяснил представитель ГУР.

Но есть и другой нюанс – у россиян очень мало управляемого оружия "воздух – земля". Поэтому они могут использовать обычные равнопадающие бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, уточнил Романенко. Чтобы прицельно наносить ими удары, фронтовой авиации придется спускаться на малые высоты, с дальностью 0,5 - 1 километр. И тогда они становятся удачной целью для наших переносных зенитно-ракетных комплексов.

Россия может активизировать авиацию только возле линии фронта так, чтобы не попадать в зону действия украинской ПВО (фото: GettyImages)

"Они могут начать более активно применять фронтовую авиацию, но там также немало людей с ПЗРК, увеличение количества летательных аппаратов приведет к увеличению потерь. Они могут нарастить интенсивность на линии фронта – если будет активно идти пехота, то потребуется большая авиационная поддержка. А вглубь Украины они вряд ли будут залетать – российская авиация будет просто уничтожена", – сказал спикер Воздушных сил.

В принципе здесь может появиться контраргумент, что Кремль не сильно считается со своими потерями. Но, во-первых, для подготовки пилота требуются годы. Во-вторых, за прошлый год россияне выпустили всего лишь 27 боевых самолетов, а их потери в разы больше, отметил Романенко. В условиях санкций "воздушно-космические войска" РФ на следующее десятилетие рискуют превратиться в "космические", если Россия пойдет на массированные авиаоперации.

Так что единственный вариант, при котором агрессор может нарастить использование авиации – это для работы на "переднем крае" и только так, чтобы не заходить в зону поражения наших зенитно-ракетных средств. Но вряд ли стоит надеяться на то, что российские обстрелы условно тыловых регионов прекратятся.

Возможно, они сократят количество ракет в залпе или растянут интервал между атаками. Скорее всего, будут искать лазейки, чтобы расходовать для достижения цели как можно меньше ракет. Но террористические удары России наверняка будут продолжаться до тех пор, пока у них еще будет чем их наносить, либо же до нашей победы. Вопрос только в том, что произойдет раньше.