Росія модернізує ракети, щоб обходити ППО України: як це працює
Росія почала впроваджувати нові деталі під час виробництва ракет та удосконалювати їх спеціальними пастками. Таким чином росіяни намагаються обминати протиповітряну оборону України.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
Так, в одній з Х-101, випущеної 10 лютого, наші військові виявили блок з пастками. Коли така ракета, у момент атаки, фіксує станцію радіолокації при наших зенітно-ракетних комплексах, цей блок автоматично відстрілює хибні цілі - диполя. Вони створюють перешкоди для радарів.
"У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює - вона відстрілює 2-3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно. Далі вона пролетіла і вилетіла з зони огляду радара - ППО її втратила, наступний радар її знову знаходить", - пояснив експерт.
Романенко зазначив, що ця модернізація ускладнила відстеження ракет. Можна припустити, що інформація про фальш-цілі під час обстрілу 16 лютого - це якраз результат роботи блоків з пастками.
За даними Міноборони, оновлені ракети противник почав використовувати з кінця 2022 року.
Нагадаємо, у січні Росія випустила по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Її збили на підльоті до Києва.
Детально про нову стратегію Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій".
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