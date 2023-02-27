Росія модернізує ракети, щоб обходити ППО України: як це працює

Росія почала впроваджувати нові деталі під час виробництва ракет та удосконалювати їх спеціальними пастками. Таким чином росіяни намагаються обминати протиповітряну оборону України.

Так, в одній з Х-101, випущеної 10 лютого, наші військові виявили блок з пастками. Коли така ракета, у момент атаки, фіксує станцію радіолокації при наших зенітно-ракетних комплексах, цей блок автоматично відстрілює хибні цілі - диполя. Вони створюють перешкоди для радарів.

"У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює - вона відстрілює 2-3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно. Далі вона пролетіла і вилетіла з зони огляду радара - ППО її втратила, наступний радар її знову знаходить", - пояснив експерт.

Романенко зазначив, що ця модернізація ускладнила відстеження ракет. Можна припустити, що інформація про фальш-цілі під час обстрілу 16 лютого - це якраз результат роботи блоків з пастками.

За даними Міноборони, оновлені ракети противник почав використовувати з кінця 2022 року.