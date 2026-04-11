Пасхальное перемирие: Генштаб озвучил врагу единые правила на земле, в море и на небе

15:07 11.04.2026 Сб
2 мин
На какие действия РФ Украина будет отвечать зеркально?
aimg Татьяна Степанова
Пасхальное перемирие: Генштаб озвучил врагу единые правила на земле, в море и на небе Фото: Генштаб ВСУ озвучил РФ единые правила пасхального перемирия (Getty Images)

Учитывая предыдущие нарушения россиянами договоренностей о прекращении огня, украинские войска готовы зеркально реагировать на любые удары и провокации врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"По поручению президента Украины главнокомандующий ВСУ определил задачу Силам обороны Украины обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу - зеркальное реагирование.

"Учитывая предыдущие нарушения россиянами таких договоренностей, Силы обороны Украины должны быть в готовности к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора", - добавили в командовании.

Генштаб отмечает, что в случае выявления выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях - украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение.

Те же правила будут действовать и на море и в небе.

Запуски российской армией ракет или ударных дронов по территории Украины также получат зеркальный ответ.

Пасхальное перемирие

Напомним, российский диктатор Владимир Путин решился на перемирие с Украиной на Пасху. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Своему министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову глава Кремля уже приказал "остановить боевые действия на всех направлениях" на этот период.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.

Кроме того, Украина предложила России продлить режим прекращения огня и после Пасхи.

Ранее Россия заявила, что не будет продолжать пасхальное перемирие. В то же время в Кремле назвали циничное условие, при котором "мир может наступить сегодня".

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
