Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые в одном из районов

Оккупанты атаковали Харьков дронами 16 января. Есть раненые в Слободском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие", - написал Синегубов. Глава ОВА отметил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим. "Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто", - добавил Терехов. РФ атаковала Харьков дронами "Молния" Предварительно, по данным мэра, удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния". Новость дополняется...