Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые в одном из районов
Фото: россияне атаковали Харьков дронами 16 января, есть раненые (t.me dsns_telegram)
Оккупанты атаковали Харьков дронами 16 января. Есть раненые в Слободском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.
Глава ОВА отметил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим.
"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто", - добавил Терехов.
РФ атаковала Харьков дронами "Молния"
Предварительно, по данным мэра, удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".
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