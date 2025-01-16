ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые в одном из районов

Харьков, Четверг 16 января 2025 15:37
UA EN RU
Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые в одном из районов Фото: россияне атаковали Харьков дронами 16 января, есть раненые (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты атаковали Харьков дронами 16 января. Есть раненые в Слободском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим.

"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто", - добавил Терехов.

РФ атаковала Харьков дронами "Молния"

Предварительно, по данным мэра, удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ