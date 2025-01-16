Об окружении сейчас речь не идет. Военный рассказал о ситуации в Покровске

Сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь россияне не взяли его даже в полукольцо. В то же время оккупанты продолжают штурмовать город и разрушать его жилую и промышленную инфраструктуру.

По его словам, уже более полугода ситуация в районе Покровска сложная.

"К сожалению, имеем отрицательную динамику с точки зрения продвижения. Но последние 2-3 недели эти продвижения не имеют такой скорости, как это было 4-5 месяца назад, когда враг брал за день по 2-3 села", - отметил Иевлев.

Он рассказал, что сейчас идут непрерывные штурмы, но продвигаться россиянам как раньше уже не удается.

"Здесь дается в знаки то, что командование обратило внимание на некоторую проблематику, еще не все решено, но есть вопросы, которые решаются", - добавил военный.

В то же время, по его словам, сказать, что картинка, которая складывается вокруг Покровска, грозит городу окружением в ближайшем будущем, также нельзя.

"Потому что сейчас это даже не полукольцо. Но глобально, надо понимать, что в планах врага хотя бы полукольцо возле Покровска организовать. Удастся или не удастся, трудно спрогнозировать. Качество фортификаций, которые уже были нарыты после работы над ошибками, оно гораздо лучше, чем были те фортификации на подступах к Покровску", - пояснил Иевлев.

Он также рассказал, что за последние две недели россияне начали гораздо плотнее уничтожать жилую и промышленную инфраструктуру Покровска.

"Если раньше звучало, что враг попытается взять город не разрушая, то сейчас просто уничтожает его на столько, на сколько это возможно. Две недели летит все, что можно. И по частному сектору, по админзданиям, по всему, что попадается", - добавил военный.