В Киеве повторно объявили тревогу

Днем, 24 ноября, в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. На этот раз известно, что в воздушном пространстве Украины находятся ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 16:20. За несколько минут до этого военные предупредили в восточной части Черниговской области зафиксированную ракету, ее курс был западный. Следующим сообщением в ПС украинцев проинформировали, что в направлении Чернигова летят ракеты, то есть речь уже идет не об одной ракете.

Обновлено в 16:38

В Киеве и ряде других областей Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.