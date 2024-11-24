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В Киеве повторно объявили тревогу

Воскресенье 24 ноября 2024 16:26
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В Киеве повторно объявили тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Днем, 24 ноября, в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. На этот раз известно, что в воздушном пространстве Украины находятся ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 16:20. За несколько минут до этого военные предупредили в восточной части Черниговской области зафиксированную ракету, ее курс был западный. Следующим сообщением в ПС украинцев проинформировали, что в направлении Чернигова летят ракеты, то есть речь уже идет не об одной ракете.

Обновлено в 16:38

В Киеве и ряде других областей Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

В Киеве повторно объявили тревогу

Напомним, что около часа назад в Киеве тоже объявляли тревогу. Тогда ее причиной стали вражеские БпЛА, которые летели на столицу.

Чуть позже были слышны звуки взрывов, в городе работали силы ПВО. После чего, в 15:54 в столице объявили отбой тревоги.

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