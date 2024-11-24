В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Поздним вечером, 24 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Столица находится под атакой дронов, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Киев снова под атакой вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 22:49.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:55 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.