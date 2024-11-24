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В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Воскресенье 24 ноября 2024 22:55
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В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 24 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Столица находится под атакой дронов, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Киев снова под атакой вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 22:49.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:55 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Напомним, что сегодня днем в Киеве два раза объявили воздушную тревогу.

Первый сигнал был связан с угрозой применения дронов, после чего в столице было слышно звуки взрывов. Тогда силы ПВО тоже сбивали беспилотники россиян.

Причиной второго сигнала стала ракетная опасность. В тот момент, вражеские ракеты атаковали Черниговскую область.

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