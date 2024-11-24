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В Киеве объявили воздушную тревогу: на город летят дроны

Воскресенье 24 ноября 2024 22:27
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В Киеве объявили воздушную тревогу: на город летят дроны Фото: русский дрон в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 24 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали движущиеся в направлении столицы дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 22:19. Минутой позже военные предупредили, в направлении Киева летят БПЛА с северо-восточного направления. После этого в КГВА подтвердили информацию об опасности.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:37, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и временно оккупированный полуостров Крым.

В Киеве объявили воздушную тревогу: на город летят дроны

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