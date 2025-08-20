На Полтавщине до сих пор тушат пожар после вчерашнего российского обстрела (фото)

На Полтавщине продолжается ликвидация пожара после массированного обстрела РФ. В ГСЧС показали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

На Полтавщине спасатели продолжают ликвидацию масштабного пожара на одном из предприятий, возникшего в результате массированного российского обстрела.

Возгорание возникло на нескольких отдельных локациях.

Фото: На Полтавщине продолжается ликвидация пожара на предприятии после обстрела РФ (t.me/dsns_telegram)

По состоянию на утро 20 августа все очаги пожара удалось локализовать, однако работы по ликвидации продолжаются.

К ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда Укрзализныци, а также местные спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет.