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РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть "прилеты": что известно о ночной атаке

09:21 25.06.2026 Чт
2 мин
Сколько дронов долетели до целей?
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть "прилеты": что известно о ночной атаке Фото: РФ атаковала Украину по шести направлениям одновременно (Getty Images)
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Ночью Россия подняла в атмосферу целый рой ударных беспилотников и ракету. Украинская противовоздушная оборона перехватила большинство из них, но часть все же достигла целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Что летело и откуда

В ночь на 25 июня Россия атаковала Украину с нескольких направлений одновременно. В частности, это были:

  • ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" - всего 90 единиц, в том числе реактивные;
  • дроны-имитаторы типа "Пародия" - для отвлечения внимания ПВО;
  • баллистическая ракета "Искандер-М", запущенная из временно оккупированного Крыма.
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Беспилотники летели с территории России - из Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Крыма и Донетчины.

РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть &quot;прилеты&quot;: что известно о ночной атаке

Фото: в Воздушных силах назвали последствия ночной атаки РФ (@kpszsu)

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 83 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных беспилотников в семи разных местах. Еще в девяти локациях рухнули обломки сбитых целей. Атака продолжается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июня заявил, что с 22 июня ретрансляторы для наведения "Шахедов" на территории Беларуси перестали работать. Демонтировали ли их - пока неизвестно.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский поручил разведке и армии действовать на опережение и бить по объектам, которые Россия использует для эскалации войны.

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