РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть "прилеты": что известно о ночной атаке
Ночью Россия подняла в атмосферу целый рой ударных беспилотников и ракету. Украинская противовоздушная оборона перехватила большинство из них, но часть все же достигла целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Что летело и откуда
В ночь на 25 июня Россия атаковала Украину с нескольких направлений одновременно. В частности, это были:
- ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" - всего 90 единиц, в том числе реактивные;
- дроны-имитаторы типа "Пародия" - для отвлечения внимания ПВО;
- баллистическая ракета "Искандер-М", запущенная из временно оккупированного Крыма.
Беспилотники летели с территории России - из Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Крыма и Донетчины.
Фото: в Воздушных силах назвали последствия ночной атаки РФ (@kpszsu)
По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 83 вражеских беспилотника.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных беспилотников в семи разных местах. Еще в девяти локациях рухнули обломки сбитых целей. Атака продолжается.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июня заявил, что с 22 июня ретрансляторы для наведения "Шахедов" на территории Беларуси перестали работать. Демонтировали ли их - пока неизвестно.
Как сообщало РБК-Украина, Зеленский поручил разведке и армии действовать на опережение и бить по объектам, которые Россия использует для эскалации войны.