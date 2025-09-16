ua en ru
Россия массированно атакует Сумы дронами: зафиксировано 6 попаданий

Вторник 16 сентября 2025 12:09
Россия массированно атакует Сумы дронами: зафиксировано 6 попаданий Фото: Россия массированно атакует Сумы дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем 16 сентября Сумы находятся под массированной атакой российских беспилотников. В одном из районов на окраине города зафиксировано шесть попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской МВА Сергея Кривошеенко и исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзара.

"Враг нанес массированный удар ударными БпЛА по окраине нашей громады. Зафиксировано шесть попаданий в Заречном районе города", - сообщил Кобзарь.

Предварительно пострадавших нет. Атака продолжается. Местным жителям советуют оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как проинформировал Кривошеенко, в городе уже было слышно семь взрывов. На окраине Сум зафиксированы попадания. Детали уточняются.

Обстрел Сум и области

Напомним, что город Сумы и область почти ежедневно находится под атаками российских оккупантов.

Для обстрелов враг регулярно применяет беспилотники, различные типы ракет и авиабомб, нанося удары по жилым районам и критической инфраструктуре.

Сегодня ночью захватчики атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.

Вчера пятеро гражданских пострадали на Сумщине в результате вражеских атак.

Вечером 14 сентября около 23:00 Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Тогда было повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай.

11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура, в результате чего произошел пожар и разрушения.

