Росія масовано атакує Суми дронами: зафіксовано 6 влучань

Вівторок 16 вересня 2025 12:09
Росія масовано атакує Суми дронами: зафіксовано 6 влучань Фото: Росія масовано атакує Суми дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вдень 16 вересня Суми перебувають під масованою атакою російських безпілотників. В одному з районів на околиці міста зафіксовано шість влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка та виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзара.

"Ворог завдав масованого удару ударними БпЛА по околиці нашої громади. Зафіксовано шість влучань у Зарічному районі міста", - повідомив Кобзар.

Попередньо постраждалих немає. Атака триває. Місцевим жителям радять залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як проінформував Кривошеєнко, у місті вже було чутно сім вибухів. На околиці Сум зафіксовані влучання. Деталі уточнюються.

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, що місто Суми та область майже щодня перебуває під атаками російських окупантів.

Для обстрілів ворог регулярно застосовує безпілотники, різні типи ракет та авіабомб, завдаючи ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі.

Сьогодні вночі загарбники атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та частково зникло світло.

Вчора пʼятеро цивільних постраждали на Сумщині внаслідок ворожих атак.

Ввечері 14 вересня близько 23:00 Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Тоді було пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

