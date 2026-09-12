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Россия испытывает проблемы с поставкой реактивных двигателей для дронов из Китая, - ГУР

22:32 12.09.2026 Сб
2 мин
Проблемы с поставкой - следствие международных санкций
aimg Ростислав Шаправский aimg Дмитрий Левицкий
Россия испытывает проблемы с поставкой реактивных двигателей для дронов из Китая, - ГУР Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украине сложно атаковать российские заводы дронов, расположенные в тысячах километров от границы. Поэтому международные санкции имеют решающее значение.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Мы знаем все предприятия и компании, вовлеченные в производство, в том числе совместное производство с китайскими компаниями. Но, к сожалению, многие из них расположены далеко от нашей границы - более 2000 километров", - сказал представитель ГУР.

Однако, по его словам, благодаря международным санкциям Россия сегодня сталкивается с проблемами в отношении реактивных двигателей для импортируемых из Китая беспилотников.

Как отметил Скибицкий, Китай понимает возможные последствия, риски и проблемы для собственной промышленности при дальнейших поставках в РФ - включая химические элементы и электронные компоненты.

"ГУР владеет официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ к министру обороны РФ по серьезным проблемам с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Politico сообщало, что китайская госкомпания Jilin Chemical Fiber Group тайно снабжала России химикатами для ударных дронов.

В то же время официальный Пекин заявляет о готовности присоединиться к урегулированию войны России против Украины, но, как отмечал глава КНР Си Цзиньпин, придерживаясь подхода, направленного на "устранение как симптомов, так и причин проблемы".

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