Россия испытывает проблемы с поставкой реактивных двигателей для дронов из Китая, - ГУР

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина .

"Мы знаем все предприятия и компании, вовлеченные в производство, в том числе совместное производство с китайскими компаниями. Но, к сожалению, многие из них расположены далеко от нашей границы - более 2000 километров", - сказал представитель ГУР.

Однако, по его словам, благодаря международным санкциям Россия сегодня сталкивается с проблемами в отношении реактивных двигателей для импортируемых из Китая беспилотников.

Как отметил Скибицкий, Китай понимает возможные последствия, риски и проблемы для собственной промышленности при дальнейших поставках в РФ - включая химические элементы и электронные компоненты.

"ГУР владеет официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ к министру обороны РФ по серьезным проблемам с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает", - подчеркнул он.