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Росія має проблеми з постачанням реактивних двигунів для дронів з Китаю, - ГУР

22:32 12.09.2026 Сб
2 хв
Проблеми з постачанням - наслідок міжнародних санкцій
aimg Ростислав Шаправський aimg Дмитро Левицький
Росія має проблеми з постачанням реактивних двигунів для дронів з Китаю, - ГУР Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україні складно атакувати російські заводи дронів, розташовані за тисячі кілометрів від кордону. Тому міжнародні санкції мають вирішальне значення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

"Ми знаємо всі підприємства та компанії, залучені до виробництва, зокрема до спільного виробництва з китайськими компаніями. Але, на жаль, багато з них розташовані далеко від нашого кордону - понад 2000 кілометрів", - сказав представник ГУР.

Однак, за його словами, завдяки міжнародним санкціям Росія сьогодні стикається з проблемами щодо реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю.

Як зауважив Скібіцький, Китай розуміє можливі наслідки, ризики та проблеми для власної промисловості у разі подальших постачань до РФ - включаючи хімічні елементи та електронні компоненти.

"ГУР володіє офіційними документами та звітами Генерального штабу РФ до міністра оборони РФ щодо серйозних проблем із доставкою компонентів з Китаю до Росії. Це дійсно працює", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що китайська держкомпанія Jilin Chemical Fiber Group таємно постачала Росії хімікати для ударних дронів.

Водночас офіційний Пекін заявляє про готовність долучитися до врегулювання війни Росії проти України, але, як наголошував голова КНР Сі Цзіньпін, дотримуючись підходу, спрямованого на "усунення як симптомів, так і причин проблеми".

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