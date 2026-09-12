Росія має проблеми з постачанням реактивних двигунів для дронів з Китаю, - ГУР

Україні складно атакувати російські заводи дронів, розташовані за тисячі кілометрів від кордону. Тому міжнародні санкції мають вирішальне значення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна .

"Ми знаємо всі підприємства та компанії, залучені до виробництва, зокрема до спільного виробництва з китайськими компаніями. Але, на жаль, багато з них розташовані далеко від нашого кордону - понад 2000 кілометрів", - сказав представник ГУР.

Однак, за його словами, завдяки міжнародним санкціям Росія сьогодні стикається з проблемами щодо реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю.

Як зауважив Скібіцький, Китай розуміє можливі наслідки, ризики та проблеми для власної промисловості у разі подальших постачань до РФ - включаючи хімічні елементи та електронні компоненти.

"ГУР володіє офіційними документами та звітами Генерального штабу РФ до міністра оборони РФ щодо серйозних проблем із доставкою компонентів з Китаю до Росії. Це дійсно працює", - наголосив він.