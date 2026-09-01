ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин сделал заявление о "политическом урегулировании" войны в Украине

12:37 01.09.2026 Вт
2 мин
Какую тактику для этого избрал Китай?
aimg Елена Чупровская
Си Цзиньпин сделал заявление о "политическом урегулировании" войны в Украине Фото: глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Китай готов активнее приобщиться к мирному урегулированию сразу трех горячих конфликтов планеты - в Украине, Ближнем Востоке и Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на заседании Совета глав государств.

    Что заявил Си Цзиньпин

    Глава КНР сказал, что Пекин готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами международных и региональных конфликтов.

    "О таких международных и региональных горячих точках, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и способствовать политическому урегулированию", - сказал Си Цзиньпин.

    По его словам, такой подход предполагает устранение как последствий, так и причин международных и региональных конфликтов.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин впервые за 11 лет посетит США - он встретится с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября в Вашингтоне .

    Однако китайский лидер пропустит Генеральную Ассамблею ООН, где на неделю соберутся мировые лидеры.

    Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества призвал перейти от "бесконечной войны" к прекращению боевых действий.

    По его словам, каждый день войны отвергает человечество назад, а каждый шаг к миру возвращает надежду.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Российская Федерация Украина Китай Си Цзиньпин
    Новости
    В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
    В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
    Аналитика
    ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
    Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году