Госкомпания Китая тайно передала России химикаты для производства дронов, - Politico
Государственная фирма Китая Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России материалы, которые необходимы для создания сотен дронов-камекадзе. Причем эти поставки были замаскированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что документы, которые были изучены западными правительствами, показывает наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что госкорпорация Китая продолжает оказывать помощь компании, которая находится под санкциями и входит в военно-промышленный комплекс Кремля.
Судя по публикации, речь идет о Jilin Chemical Fiber Group - крупной китайской государственной компании, которая является одним из мировых лидеров в производстве современных химических и композитных материалов.
Так, согласно транспортным и таможенным документам, китайская фирма замаскировала поставку 46 тонн химикатов из углеродного волокна дочерней компании российского "Росатома" в начале этого года. В частности, данная корпорация разрабатывает ключевые компоненты дронов-камикадзе.
Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно извлекаются из российских дронов по Украине. Однако документы, собранные из российских источников Украинским центром безопасности и сотрудничества, близким к Кабмину Украины, впервые подробно описывают, как китайская госкомпания экспортировала важнейшие для производства дронов компоненты напрямую в Россию.
По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил эти документы и признал их "подлинными".
Украинский чиновник рассказал изданию, что Кабмин Украины также изучил документы и подтвердил их подлинность.
"Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях", - добавило Politico.