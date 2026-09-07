Госкомпания Китая тайно передала России химикаты для производства дронов, - Politico

Государственная фирма Китая Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России материалы, которые необходимы для создания сотен дронов-камекадзе. Причем эти поставки были замаскированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пишет, что документы, которые были изучены западными правительствами, показывает наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что госкорпорация Китая продолжает оказывать помощь компании, которая находится под санкциями и входит в военно-промышленный комплекс Кремля.

Судя по публикации, речь идет о Jilin Chemical Fiber Group - крупной китайской государственной компании, которая является одним из мировых лидеров в производстве современных химических и композитных материалов.

Так, согласно транспортным и таможенным документам, китайская фирма замаскировала поставку 46 тонн химикатов из углеродного волокна дочерней компании российского "Росатома" в начале этого года. В частности, данная корпорация разрабатывает ключевые компоненты дронов-камикадзе.

Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно извлекаются из российских дронов по Украине. Однако документы, собранные из российских источников Украинским центром безопасности и сотрудничества, близким к Кабмину Украины, впервые подробно описывают, как китайская госкомпания экспортировала важнейшие для производства дронов компоненты напрямую в Россию.

По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил эти документы и признал их "подлинными".

Украинский чиновник рассказал изданию, что Кабмин Украины также изучил документы и подтвердил их подлинность.

"Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях", - добавило Politico.