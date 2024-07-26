Россия не имеет планов наступать на юге, зато концентрирует силы на Донбассе, - ГУР

Пока россияне не планируют большое наступление на юге. В то же время, захватчики концентрируются именно на украинском Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, об этом свидетельствует и то, что глобальных изменений во враждебной группировке не наблюдается. У врага сохраняются большие потери среди личного состава, в связи с чем оккупанты пытаются проводить ротацию.

"Но столкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага практически по всей линии фронта. Мы можем говорить, что наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное - враг проводит много обманных маневров и действий", - отметил Юсов.