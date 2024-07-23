РФ наращивает группировку в Запорожской области. В ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления
Российские войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. В настоящее время там находятся более 90 тысяч окупантов. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.
"Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели прибавилось еще две тысячи. Однако, наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет", - рассказал Лиховий.
По его словам, того количества россиян, которые присутствуют в Запорожской и Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий "куда дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит".
Спикер также отметил, что характер боевых действий в операционной зоне ОУВ "Таврия" - это позиционное противостояние, поскольку "россияне не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно".
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 22 июля, на линии фронта зафиксировано 155 боевых столкновений. Неизменно враг самый активный на Покровском и Краматорском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 568 тысяч единиц личного состава. Вчера, в течение суток, Силы обороны ликвидировали еще 1220 оккупантов.
Также ВСУ уничтожили 4 танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем и другую технику врага.
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