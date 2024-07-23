РФ наращивает группировку в Запорожской области. В ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

Российские войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. В настоящее время там находятся более 90 тысяч окупантов. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели прибавилось еще две тысячи. Однако, наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет", - рассказал Лиховий.

По его словам, того количества россиян, которые присутствуют в Запорожской и Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий "куда дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит".

Спикер также отметил, что характер боевых действий в операционной зоне ОУВ "Таврия" - это позиционное противостояние, поскольку "россияне не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно".