Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области на север Донецкой

Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области в Донецкую. Не исключено, что у РФ проблемы с восстановлением личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Снова второй день подряд фиксируем "обратное движение" - из Бердянского направления в сторону Новоазовска и из направлений Полог и Розовки - в сторону севера Донецкой области", - рассказал он.

Как отмечает советник мэра, перемещаются подразделения на новой технике и в колоннах.

"Абсолютное впечатление, что это часть тех подразделений, которые до этого были сдвинуты в Запорожскую область. Скорость прохождения от первого автомобиля до замыкающего - до 30 минут в условиях трафика города без сопровождения, с сопровождением военной полиции - вдвое быстрее", - отметил Андрющенко.

Чиновник не исключает, что россияне испытывают проблему с восстановлением личного состава, что мешает им перейти к накоплениям резервов для начала наступления на других участках фронта.