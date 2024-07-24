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Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области на север Донецкой

Мариуполь, Среда 24 июля 2024 09:10
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Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области на север Донецкой Фото: оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области в Донецкую. Не исключено, что у РФ проблемы с восстановлением личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Снова второй день подряд фиксируем "обратное движение" - из Бердянского направления в сторону Новоазовска и из направлений Полог и Розовки - в сторону севера Донецкой области", - рассказал он.

Как отмечает советник мэра, перемещаются подразделения на новой технике и в колоннах.

"Абсолютное впечатление, что это часть тех подразделений, которые до этого были сдвинуты в Запорожскую область. Скорость прохождения от первого автомобиля до замыкающего - до 30 минут в условиях трафика города без сопровождения, с сопровождением военной полиции - вдвое быстрее", - отметил Андрющенко.

Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области на север Донецкой

Чиновник не исключает, что россияне испытывают проблему с восстановлением личного состава, что мешает им перейти к накоплениям резервов для начала наступления на других участках фронта.

Переброска резервов РФ через Мариуполь

В начале июля сообщалось, что россияне перебрасывают резервы вместе с боекомплектом из Запорожской области через Мариуполь в Донецкую. Тогда, как рассказывал Андрющенко, все указывало на отказ или перенос по срокам планов увеличения давления на юге.

К тому же, как вчера писало РБК-Украина, российские войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. В настоящее время там находятся более 90 тысяч оккупантов. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.

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