Росія не має планів наступати на півдні, натомість концентрує сили на Донбасі, - ГУР
Наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентруються саме на українському Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
Як зауважив представник ГУР, про це свідчить і те, що глобальних змін у ворожому угрупуванні не спостерігається. У ворога зберігаються великі втрати серед особового складу, у зв'язку з чим окупанти намагаються проводити ротацію.
"Але зіткнення і окремі спроби наступальних операцій з боку ворога практично по всій лінії фронту. Ми можемо говорити, що найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше - ворог проводить багато обманних маневрів і дій", - зазначив Юсов.
Перекидання сил окупантів на Схід
Нагадаємо, радник мер Маріуполя Петро Андрющенко напередодні повідомив, що окупанти перекидають резерви через Маріуполь з Запорізької області в Донецьку.
Також РБК-Україна повідомляло напередодні, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Нині там перебувають понад 90 тисяч окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.
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