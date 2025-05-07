"Историческая ошибка": фон дер Ляйен отвергла возвращение к топливу РФ после войны

Возобновление закупок российского топлива после завершения войны будет "исторической ошибкой" для Европы. В ЕС завили, что зависимость от РФ вредит как безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европейском парламенте с жестким заявлением относительно будущего энергетических отношений с Россией.

Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российских ископаемых энергоносителей после завершения войны в Украине.

"Чтобы было очень понятно: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу", - заявила она со сцены парламента в Страсбурге.

По ее словам, возобновление торговли энергоресурсами с Москвой было бы "ошибкой исторического масштаба".

Это предупреждение прозвучало на фоне спекуляций относительно потенциального "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которое может продвигать администрация Дональда Трампа.

В Брюсселе опасаются, что Вашингтон может предложить ослабление санкций на российскую энергетику как часть договоренностей с Кремлем.

Фон дер Ляйен напомнила, что Россия неоднократно использовала энергетику как оружие. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин уже перекрывал поставки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах и в течение всей войны.

Она также отреагировала на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее намекнул на возможное возобновление работы "Северного потока" при поддержке США.

Однако фон дер Ляйен четко дала понять - это не произойдет.

"Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом", - подытожила президент Еврокомиссии.