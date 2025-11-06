Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний: эксклюзивное фото

Российская армия получила пополнение в виде "выпускников" детских колоний. Это свидетельствует об отчаянном поиске человеческого ресурса для ведения захватнической войны против Украины и полном отсутствии моральных принципов у властей РФ.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Так, на днях украинские военные зафиксировали прибытие 48 новобранцев в ряды 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 71443). Большинство из них - это ребята, которым только исполнилось 18 лет.
Стоит заметить цинизм путинского режима: этих лиц, фактически выросших в детских колониях, начали готовить к участию в боевых действиях против Украины задолго до их совершеннолетия. Как только они достигли 18-летнего возраста - их сразу бросили на передовую.
Использование таких новобранцев в "мясных штурмах" очевидно свидетельствует о том, что Кремль, по примеру нацистской Германии ХХ века, не гнушается использовать детей для своих империалистических целей. РФ отчаянно ищет человеческий ресурс для продолжения войны без объявления открытой мобилизации.
Деградация морали и отчаяние Кремля подтверждается и другими методами вербовки.
В российских городах, в частности, в Саранске (Мордовия) на войну вербуют бездомных, людей с зависимостями, а также пенсионеров.
Сотрудники полиции и военкоматов осуществляют рейды по "наливайкам" и местам скопления деклассированных элементов. Потенциальных мобилизованных склоняют к подписанию контракта психологическим давлением и обещаниями высокой зарплаты, льгот и даже обеспечения алкоголем.
В некоторых случаях фиксируется предоставление спиртного непосредственно перед подписанием документов. Таких "добровольцев", практически без подготовки, бросают на фронт как "одноразовую пехоту" и "живой щит" - пускают в сторону позиций ВСУ, чтобы спровоцировать огонь и выявить расположение украинских военных.
Цинизм и отсутствие моральных принципов в российской армии проявляется и на самом высоком уровне.
Так, недавно вспыхнул скандал с семьей командира элитной 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Александра Шипова. Он в публичном пространстве "топит" за традиционные православные ценности и фанатичный патриотизм.
Оказалось, что его старший сын, Михаил Шипов, скрывает свою ориентацию и зарабатывает предоставлением интимных услуг богатым мужчинам.
Кроме того, сын полковника добровольно "слил" украинским спецслужбам секретную информацию о своем отце, на которого массово жалуются даже его подчиненные за систематическое вымогательство поборов.
Все эти факты: использование 18-летних детей, вербовка маргиналов в качестве "живого щита" и лицемерие коррумпированного высшего командования, - свидетельствуют о том, что руководству армии РФ не важна жизнь и честь ни одного россиянина.
Пока российские полковники наживаются на коррупции, а их сыновья продают семейные тайны, детей, братьев и мужей граждан РФ бросают на убой ради имперских амбиций, которые уже разрушили их жизнь и жизнь тысяч российских семей.
Напомним, недавно Россия приняла ряд законов, которые фактически открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированных территориях Украины.