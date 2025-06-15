"Добровольцы" за бутылку. Как в России вербуют маргиналов на войну (фото, видео)
В российском Саранске (Мордовия) развернули кампанию по вербовке бездомных, людей с зависимостями, а также пенсионеров на войну против Украины. Таким образом россияне хотят заткнуть дыры после катастрофических потерь на фронте.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Что известно о мобилизации маргиналов в РФ
В течение 10-14 июня сотрудники полиции и военкоматов провели рейды по так называемым "наливайкам", общежитиям, заброшенным зданиям и местам скопления деклассированных элементов ("притонам").
Людям, которые проявляют хотя бы минимальный интерес, сразу предлагают подписать контракт на службу в армии.
По информации украинских спецслужб, потенциальных мобилизованных пытаются "подготовить" путем психологического давления и обещаний: новая экипировка, высокая зарплата, льготы, "уважение от женщин", обеспечение алкоголем и табачными изделиями.
Контракт "под градусом"
В некоторых случаях мотивируют спиртным, сигаретами и другими "плюшками" непосредственно перед подписанием документов.
После этого таких "добровольцев" отправляют в учебный центр на несколько дней, откуда - практически без подготовки - на фронт.
Живой щит для выявления украинских позиций
Таких мобилизованных россияне используют как "одноразовую пехоту": пускают в сторону позиций ВСУ, чтобы спровоцировать огонь и выявить расположение украинских военных для дальнейшего обстрела.
Все это происходит на фоне регулярных публичных заявлений российского руководства о якобы массовом количестве "добровольцев" - мол, ежемесячно на службу приходит 50-60 тысяч человек.
Вместо этого на практике Кремль прибегает к принудительным и манипулятивным методам мобилизации наиболее социально уязвимых слоев населения.
Подобная практика может быть масштабирована и на другие регионы России, учитывая острую нехватку личного состава вследствие больших потерь РФ на фронте.
Напомним, ранее вышел материал The Telegraph о том, как Кремль заманивает африканцев фейковыми вакансиями на войну против Украины. В частности россияне обещают хорошо оплачиваемую работу, например, на заводе по производству шампуней, а затем заставляют подписать контракт с армией.
По данным российских СМИ, за 2024 год оккупантам удалось завербовать в свою армию более 400 тысяч человек.