Путін використовує дітей для "м'ясних штурмів"

Так, днями українські військові зафіксували прибуття 48 новобранців до лав 9-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 71443). Більшість із них - це хлопці, яким щойно виповнилося 18 років.

Варто зауважити цинізм путінського режиму: цих осіб, які фактично виросли у дитячих колоніях, почали готувати до участі у бойових діях проти України задовго до їхнього повноліття. Щойно вони досягли 18-річного віку - їх одразу кинули на передову.

Фото: дитина у лавах російської армії (РБК-Україна)

Використання таких новобранців у "м’ясних штурмах" вочевидь свідчить про те, що Кремль, за прикладом нацистської Німеччини ХХ століття, не гребує використовувати дітей задля своїх імперіалістичних цілей. РФ відчайдушно шукає людський ресурс для продовження війни без оголошення відкритої мобілізації.

Затикають дірки на фронті безхатьками та пенсіонерами

Деградація моралі та відчай Кремля підтверджується й іншими методами вербування.

У російських містах, зокрема, у Саранську (Мордовія) на війну вербують безхатьків, людей із залежностями, а також пенсіонерів.

Співробітники поліції та військкоматів здійснюють рейди по "наливайках" і місцях скупчення декласованих елементів. Потенційних мобілізованих схиляють до підписання контракту психологічним тиском та обіцянками високої зарплатні, пільг і навіть забезпечення алкоголем.

У деяких випадках фіксується надання спиртного безпосередньо перед підписанням документів. Таких "добровольців", практично без підготовки, кидають на фронт як "одноразову піхоту" та "живий щит" - пускають у бік позицій ЗСУ, аби спровокувати вогонь і виявити розташування українських військових.

Подвійне життя "еліти": корупція та лицемірство полковників

Цинізм та відсутність моральних принципів у російській армії проявляється і на найвищому рівні.

Так, нещодавно спалахнув скандал з родиною командира елітної 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ, полковника Олександра Шипова. Він у публічному просторі "топить" за традиційні православні цінності та фанатичний патріотизм.

Виявилося, що його старший син, Михайло Шипов, приховує свою орієнтацію та заробляє наданням інтимних послуг багатим чоловікам.

Крім того, син полковника добровільно "злив" українським спецслужбам секретну інформацію про свого батька, на якого масово скаржаться навіть його підлеглі за систематичне вимагання поборів.

Усі ці факти: використання 18-річних дітей, вербування маргіналів як "живого щита" та лицемірство корумпованого вищого командування, - свідчать про те, що керівництву армії РФ не важливе життя та честь жодного росіянина.

Поки російські полковники наживаються на корупції, а їхні сини продають сімейні таємниці, дітей, братів і чоловіків громадян РФ кидають на забій заради імперських амбіцій, які вже зруйнували їхнє життя і життя тисяч російських родин.