Главная » Новости » Война в Украине

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

Суббота 29 ноября 2025 10:11

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 28 ноября, на фронте зафиксировано 311 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 2998 обстрелов, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Дорожное, Новый Донбасс, Александровка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвижовка, Рождественка Запорожской области; город Херсон.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, совершил 189 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровиного Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону населенного пункта Красный Став.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Миколайполье и Софиевки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахового, Шахового, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришино, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степного, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 171 700 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 910 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, 15 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, 106 беспилотных летательных аппаратов, 64 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

