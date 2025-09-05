Россияне увеличивают состав штурмовых групп на Лиманском направлении

На Лиманском направлении оккупанты пытаются усилить штурмы и увеличить количество штурмовых групп, однако все их атаки украинские защитники успешно отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр" .

"Украинские войны отбили все атаки захватчиков у Грековки, Нового Мира, Новомихайловки, Карповки, Шандриголово, Торского и в Серебрянском лесничестве", - отметили военные.

По их словам, в частности, на Лиманском направлении враг прилагает усилия, чтобы повысить интенсивность штурмовых действий и увеличить состав штурмовых групп .

ОСГВ "Днепр" обновило оперативную информацию о ходе боевых действий в их зоне ответственности за 4 сентября 2025 года.

Заметим, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Лиманском направлении за прошедшие сутки враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

Стоит также добавить, что за прошедшие сутки российская армия потеряла более 800 военных. Украинские защитники также уничтожили:

два танка,

две бронированные машины,

50 артиллерийских систем,

одну РСЗО,

одно средство противовоздушной обороны.

Кроме того, было ликвидировано 222 беспилотника оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники врага.