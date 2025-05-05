Россия интенсивно бьет по двум общинам Сумщины: есть погибшие, пострадал подросток

По данным ОВА, в результате ударов врага погибли трое мирных жителей. Еще семь - получили ранения. Среди них 16-летний подросток. Один из взрослых в очень тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом.

В Белополье и Ворожбе повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Для атак враг применяет РСЗО, минометы и управляемые авиабомбы.

Местные власти призвали жителей двух общин к эвакуации.

"Завтра планируется вывоз более 500 жителей Белопольской и Ворожбянской общин. Эвакуационные автобусы отправляются каждый день в 8:00. Детали - у местных властей", - уточнили в ОВА.