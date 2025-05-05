Росія інтенсивно б'є по двох громадах Сумщини: є загиблі, постраждав підліток

За даними ОВА, внаслідок ударів ворога загинули троє мирних жителів. Ще семеро - дістали поранення. Серед них 16-річний підліток. Один із дорослих у дуже важкому стані, ще один - у важкому.

У Білопіллі та Ворожбі пошкоджено та знищено об'єкти цивільної інфраструктури. Для атак ворог застосовує РСЗВ, міномети та керовані авіабомби.

Місцева влада закликала жителів двох громад до евакуації.

"Завтра планується вивезення понад 500 жителів Білопільської та Ворожбянської громад. Евакуаційні автобуси відправляються щодня о 8:00. Деталі - у місцевої влади", - уточнили в ОВА.