ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму (видео)

09:26 20.04.2026 Пн
2 мин
"Призраки" ГУР нанесли потери флоту РФ на сумму в 150 млн долларов
aimg Елена Чупровская
ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму (видео) Иллюстративное фото: ГУР вывело из строя два корабля Черноморского флота РФ прямо в Севастопольской бухте (Getty Images)

Спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Telegram.

Читайте также: Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года военнослужащие спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум большим десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

В момент удара вражеские корабли, которые принадлежат к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

Что это за корабли

  • БДК проекта 775 "Ямал" - корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость - более 80 миллионов долларов.
  • БДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года выпуска грузовместимостью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость - более 70 миллионов долларов.

Оба корабля, которые россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

Уничтожен и вражеский радар

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "подлет-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Удары по целям агрессора продолжаются

Это не единичный случай, когда вражеские дроны наносят удары по важным и ценным целям врага. В частности, в ночь на 19 апреля силы обороны Украины также нанесли ракетный удар по Таганрогу.

В результате атаки поражено предприятие "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион". Как сообщало РБК-Украина, удар нанесен ракетами "Нептун", на заводе вспыхнул пожар.

Напомним, той же ночью дроны атаковали и Краснодарский край - в частности, порт в Ейске.

Местные жители фиксировали взрывы и дым над портом, хотя власти края отрицали возгорание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Крым ГУР
Новости
