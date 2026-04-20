ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму (видео)

Спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Telegram .

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года военнослужащие спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум большим десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

В момент удара вражеские корабли, которые принадлежат к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

Что это за корабли

БДК проекта 775 "Ямал" - корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость - более 80 миллионов долларов.

БДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года выпуска грузовместимостью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость - более 70 миллионов долларов.

Оба корабля, которые россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

Уничтожен и вражеский радар

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "подлет-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Удары по целям агрессора продолжаются

Это не единичный случай, когда вражеские дроны наносят удары по важным и ценным целям врага. В частности, в ночь на 19 апреля силы обороны Украины также нанесли ракетный удар по Таганрогу.