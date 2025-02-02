Россия и КНДР потеряли ключевых офицеров из-за удара в Курской области, - Зеленский
В результате пятничного удара по командному пункту в Рыльске Курской области россияне потеряли десятки ключевых офицеров. Причем не только своих, но и северокорейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Associated Press.
По его словам, несмотря на данные разведки и публикации в западных медиа о том, что северокорейские войска отвели от линии фронта, есть информация о возможной переброске еще 20-25 тысяч личного состава.
Он также отметил, что 31 января Силы обороны Украины провели сильную операцию.
"На Курском направлении поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи вчера… они (россияне, - ред.) потеряли. Это была военная наша цель, справедливая. Был ракетный удар с нашей стороны и было применение различных видов оружия. Комплексный удар был нанесен по ним. Я думаю, это о десятках офицеров мы говорим. Десятки офицеров они потеряли", - подчеркнул Зеленский.
Удар по командному пункту в Курской области
В пятницу Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ракетчики и артиллеристы Сил обороны ударили по командному пункту вражеской группировки войск "Курск" в городе Рыльск.
В результате атаки пункт был уничтожен. Другие подробности не приводились. Но уточнили, что эта операция была частью системной работы по лишению России возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.
Напомним, ранее сообщалось, что на фронте в Курской области ликвидирован российский вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, который возглавлял отряд "Тигр". Как пишут Telegram-каналы, его машина наехала на мину и взорвалась.
Накануне противник ударил по школу-интернату в Судже, где местные жители готовились к эвакуации. На данный момент известно о четырех погибших. Жертв может больше, так как постоянные атаки не дают украинской комендатуре разобрать завалы.
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