На фронте в Курской области ликвидирован российский вице-губернатор
В зоне боевых действий в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд "Тигр", который воюет против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Олега Кожемяко и российские паблики.
"Возвращаясь с боевого задания, погиб командир отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил Кожемяко.
Подробности он не привел, но отметил, что тот "погиб, выезжая на рекогносцировку".
Российские Telegram-паблики пишут, что Ефремов ехал в машине, которая наехала на мину в Курской области. Помимо него, погиб еще один российский офицер.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также сообщил, что Ефремов подорвался.
Кто такой Сергей Ефремов
Ефремов командовал отрядом "Тигр", который летом 2022 года сформировали в Приморье на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и куда набирали так называемых "добровольцев".
В марте 2024 года вступил в должность вице-губернатора Приморского края. Российские власти сообщали, что он имел опыт военной службы в штурмовых подразделениях. С началом наступления Сил обороны Украины в Курской области вернулся на войну.
Напомним, в декабре 2024 года, по данным источников РБК-Украина, украинские спецслужбы ликвидировали начальника войск радиационной и химической защиты, генерала Игоря Кириллова. Днем ранее СБУ заочно сообщила ему о подозрении в массовом применении химического оружия против Сил обороны Украины.
До этого осенью в Московской области был ликвидирован полковник Алексей Коломейцев, который готовил операторов "Шахедов".
По подсчетам BBC на основе открытых данных, всего за время полномасштабной войны были ликвидированы не менее 9 российских генералов и 500 офицеров в звании от подполковника и выше.
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