Удар РФ по школе-интернату в Судже: 4 человека погибли, разбор завалов продолжается

В субботу, 1 февраля, россияне нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. Сейчас уже известно, что погибли не менее 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Суджа. По состоянию на 22.00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении. В Генштабе проинформировали, что на месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ. В ходе работ по расчистке завалов удалось спасти и оказать медицинскую помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное. Еще 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли. "Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины", - добавили в Генштабе.