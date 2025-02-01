Удар РФ по школе-интернату в Судже: 4 человека погибли, разбор завалов продолжается
В субботу, 1 февраля, россияне нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. Сейчас уже известно, что погибли не менее 4 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Суджа. По состоянию на 22.00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении.
В Генштабе проинформировали, что на месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ.
В ходе работ по расчистке завалов удалось спасти и оказать медицинскую помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное. Еще 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли.
"Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины", - добавили в Генштабе.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по школе-интернату в Судже. Он подчеркнул, что Россия всегда воюет против мирного населения.
"Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - сказал он.
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