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Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: США об ускорении поставок средств ПВО

Пятница 21 июня 2024 00:23
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Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: США об ускорении поставок средств ПВО Фото: представитель Госдепа США Мэтью Миллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Госдепе США объяснили усиление поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны интенсификацией обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры. Цель российских террористов – оставить украинцев без света и тепла зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера, которое цитирует Укринформ.

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев – ред.) от света и отопления, когда наступит зима", - сказал Миллер.

По его словам, Вашингтон понимает необходимость усиления украинской системы ПВО и договорился с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем", - пояснил представитель Госдепа.

Напомним, в ночь на 20 июня российские террористы прибегли к седьмому с 22 марта массированному удару дронами и ракетами по энергообъектам Украины. Главной целью для врага были электростанции. В результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

США 20 июня приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины. В Белом доме назвали это "трудным, но необходимым решением".

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